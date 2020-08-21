Украина усилила охрану границы с Беларусью

Сейчас ситуация на украино-белорусской границе спокойная и никакого скопления военной техники не наблюдается. В то же время, украинские власти решили усилить охрану этого участка границы.

Об этом сообщает источник в РБК-Украина в силовых структурах, говорится в материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси".

Кроме того, в комментарии изданию спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил, как сейчас ситуация на границе. Он говорит, что для охраны этого участка задействованы дополнительные ресурсы и силы

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно неспокойная… Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", - сказал Демченко.

Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил о начале военных учений на западном направлении.

Отметим, Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

Кроме того, Минобороны Беларуси не исключает военного конфликта или гражданской войны.