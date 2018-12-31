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Україна посилила контроль на кордоні на період свят

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 15:42
Україна посилила контроль на кордоні на період свят
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники здійснюватимуть поглиблену перевірку громадян та транспорту

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) напередодні Нового року та Різдва посилили заходи з охорони державного кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як зазначається, особлива увага приділятиметься громадянам, які є вихідцями з країн міграційного ризику. Здійснюватиметься поглиблена перевірка паспортних документів та протидія спробам переміщення через державний кордон зброї, вибухових і радіоактивних речовин та засобів терору.

Крім того, особлива увага в період святкових днів приділяється функціонуванню контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що розташовані на лінії зіткнення в районі проведення ООС.

"Протягом двох днів через лінію зіткнення пропущено більше 53 тисяч осіб та близько 8 тисяч транспортних засобів. Варто зауважити, що на новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та лінії зіткнення в районі проведення ООС працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей", - йдеться в повідомленні. 

Також повідомляється, що наразі вжито заходів для забезпечення безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами.

Нагадаємо, поліція працюватиме у посиленому режимі на час проведення новорічних та різдвяних свят.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція посилено чергуватиме поблизу храмів, церков та місць проведення релігійних відправ під час проведення новорічних та різдвяних свят. 

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