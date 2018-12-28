Полиция усилит патрулирование на новогодние праздники

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, будут перекрывать места массового пребывания граждан

Полиция будет работать в усиленном режиме на время проведения новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, ведомством разработан комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и порядка.

В частности, предусмотрено максимальное перекрытие нарядами полиции мест массового пребывания граждан и их обследования взрывотехниками. Также планируется создание дополнительных следственно-оперативных групп и групп документирования.

Кроме того, в местах проведения детских праздничных мероприятий будут работать инспекторы ювенальной превенции и школьные офицеры Департамента патрульной полиции. В случае необходимости полиция будет осуществлять сопровождение организованных групп детей.

Также полиция обеспечит максимальное присутствие правоохранителей в местах религиозных культур и вблизи культовых сооружений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция будет усиленно дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и рождественских праздников.

Напомним, на территории 10 областей, где было введено военное положение, полиция зарегистрировала на половину меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.