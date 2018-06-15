Украина усилила консульскую составляющую в России на время ЧМ-2018

В МИД также работают "горячие" телефонные линии для украинцев на случай их задержания в РФ

Украина увеличила количество консулов в Российской Федерации (РФ) на время проведения Чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца в пятницу, 15 июня, во время общения с журналистами.

"Мы усилили консульскую составляющую везде - и в посольстве, и в консульских учреждениях. У нас работают горячие линии, чтобы если какая-то опасность возникнет - чтобы обязательно обращались... Я надеюсь, что все будет хорошо с нашими болельщиками", - сказала Беца.

По ее словам, в МИД украины неоднократно подчеркивали, что не советуют украинцам ехать в Россию на чемпионат.

Напомним, недавно министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал министров спорта из 31 страны бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу, который состоится в России. Об этом Жданов заявил в письме.

Министр отметил, что, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права, мир должен "адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии".