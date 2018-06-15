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Україна посилила консульську складову в Росії на час ЧС-2018         

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    15.06.2018 - 16:31
Ілюстративне фото (russia.mfa.gov.ua)
Ілюстративне фото (russia.mfa.gov.ua)

В МЗС також працюють "гарячі" телефонні лінії для українців на випадок їх затримання в РФ

Україна збільшила кількість консулів у Російській Федерації (РФ) на час проведення Чемпіонату світу-2018 з футболу. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Мар'яна Беца у п'ятницю, 15 червня, під час спілкування із журналістами.

"Ми посилили консульську складову скрізь - і в посольстві, і в консульських установах. В нас працюють гарячі лінії, аби якщо якась небезпека виникатиме - щоб обов'язково звертались… Я сподіваюсь, що все буде добре із нашими вболівальниками", - сказала Беца.

За її словами, в МЗС неодноразово наголошували, що не радять українцям їхати в Росію на чемпіонат. 

Нагадаємо, нещодавно міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав міністрів спорту із 31 країни бойкотувати Чемпіонат світу-2018 з футболу, який відбудеться в Росії. Про це Жданов заявив у відповідному листі.

Міністр зазначив, що, з огляду на численні грубі порушення Росією Статуту ООН та міжнародного права, світ повинен "адекватно і активно реагувати на російську політику агресії".

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Теги публікації: Чемпионат Украины, ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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