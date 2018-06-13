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Жданов закликав міністрів спорту 31 країни бойкотувати ЧС-2018 з футболу в Росії

НовиниСпорт    13.06.2018 - 17:27
Фото: ЧС-2018 (з відкритих джерел)
Фото: ЧС-2018 (з відкритих джерел)

Міністр спорту написав відповідний лист міністрам, відповідальним за спорт у 31 країні, чиї футбольні команди заявлені для участі у чемпіонаті світу в Росії

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав міністрів спорту із 31 країни бойкотувати Чемпіонат світу-2018 з футболу, який відбудеться в Росії. Про це повідомив Жданов у Facebook, оприлюднивши текст відповідного листа.

"Написав листи на всіх міністрів відповідальних за спорт з 31 країни, чиї футбольні команди заявлені для участі у чемпіонаті світу в країні-агресорі Росії. Звертаюся до своїх колег з проханням бойкотувати ці змагання політичному рівні. Покажіть Путіну червону картку", - написав Жданов.

У листі до міністрів спорту Жданов зазначає, що Україна разом з міжнародною спільнотою неодноразово закликала Росію звільнити українських політв'язнів.

"Замість цього, Росією посилюється переслідування в окупованому Криму, зокрема українського журналіста Романа Сущенка було засуджено до 12 років за звинуваченням у "шпигунстві", та ігноруються всі заклики та пропозиції щодо звільнення незаконно затриманих українських громадян", - йдеться у листі.

Міністр також зазначає, що, з огляду на численні грубі порушення Росією Статуту ООН та міжнародного права, світ повинен "адекватно і активно реагувати на російську політику агресії, окупації, втручання у внутрішні справи суверенних держав та широкомасштабні порушення прав людини в Росії та на окупованих Росією українських територіях Криму та Донбасу".

Фото: лист Жданова до мінстірів спорту 31 країни (facebook.com/zhdanovihor)

Нагадаємо, раніше Жданов заявляв, що Україні варто бойкотувати дев'ятий етап Кубка світу, який пройде в Тюмені з 22 по 25 березня.

Додамо, що влада Фінляндії бойкотуватиме фінал Чемпіонату світу-218 з футболу, який відбудеться у Росії. До бойкоту також приєднались Польща, Канада, Австралія, Ісландія і Велика Британія. Звісно, бойкотувати чемпіонат закликала й Україна.

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Теги публікації: ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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