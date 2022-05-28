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Украина усилила береговую оборону для защиты Одессы: о чем речь

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 11:23
Украина усилила береговую оборону для защиты Одессы: о чем речь Фото: ракеты "Гарпун" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Береговую оборону Украины усилят ракетами "Гарпун". Их будут применять подготовленные украинские бойцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

"Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу", - рассказал он.

По словам Резникова, предоставление этих ракет явилось результатом сотрудничества нескольких государств.

"Это позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров с участием британских друзей", - добавил министр.

Подробнее о том, как живет Одесса во время войны и о чем говорят защитники города - во второй части репортажа РБК-Украина. Первую часть читайте здесь.

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