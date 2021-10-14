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Украина ушла на длинные выходные. Как будут работать банки и почта

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина пошла на длинные выходные из-за празднования Дня защитников и защитниц. Так, украинцы будут отдыхать с 14 по 17 октября.

Как в этот период будут работать банки и почта - в материале РБК-Украина.

Укрпочта

Отделения Укрпочты работать по специальному графику только 14 октября - в День защитника и защитниц Украины. Сегодня услуги будут предоставлять только дежурные отделения Укрпочты - со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

15, 16 и 17 октября все отделения Укрпочты будут работать по обычному графику пятницы, субботы и воскресенья.

Новая почта

Все отделения Новой почты и адресная доставка 14 и 15 октября будут работать по графику субботы. Большинство отделений начнут работу с 9:00 или 10:00 утра и будут работать до 17:00 или 18:00.

А вот 16 и 17 октября все отделения и доставка будут работать по обычному графику субботы и воскресенья.

ПриватБанк

Как рассказал РБК-Украина пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, в четверг и пятницу, 14-15 октября, все отделения банка не будут работать.

16-17 октября все отделения будут работать по привычному графику.

В то же время мобильный банкинг "Приват24" будет работать без ограничений.

Другие банки

По данным Нацбанка, финучреждения на выходных должны организовать своевременную выплату пенсий, социальных доплат, а также бесперебойную работу банкоматов и обменников.

Банки могут осуществлять кассовые операции 15 октября, а в период с 14 по 17 октября межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут осуществляться датой банковского дня 18 октября.

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