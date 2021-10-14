Україна пішла на довгі вихідні. Як працюватимуть банки та пошта

Україна пішла на довгі вихідні через святкування Дня захисників та захисниць. Так, українці будуть відпочивати з 14 по 17 жовтня.
Як у цей період працюватимуть банки та пошта - в матеріалі РБК-Україна.
Відділення Укрпошти працюватимуть за спеціальним графіком лише 14 жовтня - в День захисника та захисниць України. Сьогодні послуги надаватимуть лише чергові відділення Укрпошти - зі списком яких можна ознайомитися за посиланням.
15, 16 та 17 жовтня всі відділення Укрпошти працюватимуть за звичайним графіком п'ятниці, суботи та неділі.
Всі відділення Нової Пошти та адресна доставка 14 і 15 жовтня працюватимуть за графіком суботи. Більшість відділень почнуть роботу з 9:00 або 10:00 ранку і працюватимуть до 17: 00 або 18:00.
А от 16 та 17 жовтня всі відділення та доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи та неділі.
Як розповів РБК-Україна прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, у четвер та п'ятницю, 14-15 жовтня, усі відділення банку не будуть працювати.
16-17 жовтня всі відділення працюватимуть за звичним графіком.
Водночас мобільний банкінг "Приват24" буде працювати без обмежень.
За даним Нацбанку, фінустанови на вихідних повинні організувати своєчасну виплату пенсій, соціальних доплат, а також безперебійну роботу банкоматів та обмінників.
Банки за необхідності можуть здійснювати касові операції 15 жовтня, а у період з 14 по 17 жовтня міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ будуть здійснюватися датою банківського дня 18 жовтня.