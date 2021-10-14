Україна пішла на довгі вихідні. Як працюватимуть банки та пошта

Укрпошта

Відділення Укрпошти працюватимуть за спеціальним графіком лише 14 жовтня - в День захисника та захисниць України. Сьогодні послуги надаватимуть лише чергові відділення Укрпошти - зі списком яких можна ознайомитися за посиланням.

15, 16 та 17 жовтня всі відділення Укрпошти працюватимуть за звичайним графіком п'ятниці, суботи та неділі.

Нова пошта

Всі відділення Нової Пошти та адресна доставка 14 і 15 жовтня працюватимуть за графіком суботи. Більшість відділень почнуть роботу з 9:00 або 10:00 ранку і працюватимуть до 17: 00 або 18:00.

А от 16 та 17 жовтня всі відділення та доставка працюватимуть за звичайним графіком суботи та неділі.

ПриватБанк

Як розповів РБК-Україна прес-секретар ПриватБанку Олег Серга, у четвер та п'ятницю, 14-15 жовтня, усі відділення банку не будуть працювати.

16-17 жовтня всі відділення працюватимуть за звичним графіком.

Водночас мобільний банкінг "Приват24" буде працювати без обмежень.

Інші банки

За даним Нацбанку, фінустанови на вихідних повинні організувати своєчасну виплату пенсій, соціальних доплат, а також безперебійну роботу банкоматів та обмінників.

Банки за необхідності можуть здійснювати касові операції 15 жовтня, а у період з 14 по 17 жовтня міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ будуть здійснюватися датою банківського дня 18 жовтня.