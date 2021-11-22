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Україна на рівні Єврокомісії відстоює право на збільшення польських дозволів на вантажні перевезення

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 12:26
Україна на рівні Єврокомісії відстоює право на збільшення польських дозволів на вантажні перевезення Фото: Україна відстоює право на збільшення польських дозволів на перевезення вантажу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На тлі збільшення товарообігу з країнами ЄС українські автомобільні перевізники вимушено обмежені в обсягах перевезень дозвільними квотами. Зокрема, дозволи, видані Польщею на 2021 рік у кількості 160 тис., вже вичерпані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Щоб усунути цей штучний бар'єр, який суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, було ініційовано тристоронні переговори у форматі "Україна-Польща-ЄС".

Питання збільшення квот на вантажні перевезення та взагалі лібералізацію цього напрямку обговорювалося у Брюсселі віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, заступником міністра інфраструктури України Мустафою Найємом та Генеральним директором DG MOVE Єврокомісії Генріком Хололеєм.

У ході переговорів було визнано факт існування бар'єрів для вільного переміщення вантажів між Україною та країнами-членами ЄС.

Зокрема, Польща з 2016 року, коли набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС, зменшила кількість дозволів для автомобільних перевізників із 200 тис. до 160 тис.

"За ці п'ять років товарообіг з країнами ЄС автомобільними дорогами збільшився на 42% (!). Сьогодні Європейський Союз є нашим найбільшим торговим партнером із питомою вагою 40,8% загального обсягу зовнішньої торгівлі. Втім, є проблема. Щороку наші перевізники все більше стикаються із штучним торговельним бар’єром, який створюється через дефіцит дозволів на міжнародні перевезення", - пише у Facebook заступник міністра.

До Мінінфраструктури з проханням вирішити проблему з польськими дозволами вже звернулися великі європейські компанії, які працюють в Україні, такі як "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL, оскільки Польща, зокрема, є транзитною країною для торгівлі України із 12 країнами ЄС.

"Свого часу ще до вступу до ЄС цей шлях пройшли польські перевізники, які зустріли величезний опір з боку німецького уряду, але перемогли у конкурентній боротьбі та стали найбільшими перевізниками у Євросоюзі. Тепер настав наш час", - додав Найєм.

Нагадаємо, у тому числі для забезпечення комфортних умов експортно-імпортних транспортних перевезень у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" здійснюється відновлення прикордонної дорожньої інфраструктури. У 2020 році вже було відремонтовано 150 км доріг, що ведуть до контрольно-пропускних пунктів на кордоні, а за 2021-2022 роки планується відновити ще 600 км.

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