ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина опустилась за пределы топ-50 инновационных экономик

Новости » Экономика    22.01.2019 - 12:18
Украина опустилась за пределы топ-50 инновационных экономик
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украина за год опустилась на 53 место рейтинга Bloomberg Innovation Index

По итогам 2018 года Украина опустилась за пределы топ-50 рейтинга инновационных экономик - Bloomberg Innovation Index. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что по итогам прошлого года наибольшими разочарованиями рейтинга стали Тунис и Украина, которые покинули топ-50. В частности, Украина опустилась на 53 место, по сравнению с 42 местом на начало 2018 года.

Первую строчку в свежем рейтинге сохранила Южная Корея, в то же время улучшения в области науки и образования в Германии привели к тому, что крупнейшая европейская экономика поднялась на две строчки и заняла 2 место. Топ-5 инновационных экономик по версии Bloomberg замыкают Финляндия, Швейцария и Израиль.

Украина опустилась за пределы топ-50 инновационных экономик

Фото: рейтинг (bloomberg.com)

Bloomberg Innovation Index уже седьмой год анализирует десятки критериев для оценки инновационных экономик, используя такие показатели, как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Напомним, ранее Украина вошла в рейтинг стран со средней опасностью для туристов.

 

Цены на нефть начали снижаться на фоне замедления мировой экономики
Новости Украины рейтингBloombergэкономикаинновации
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь