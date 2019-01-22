Украина опустилась за пределы топ-50 инновационных экономик

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Украина за год опустилась на 53 место рейтинга Bloomberg Innovation Index

По итогам 2018 года Украина опустилась за пределы топ-50 рейтинга инновационных экономик - Bloomberg Innovation Index. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что по итогам прошлого года наибольшими разочарованиями рейтинга стали Тунис и Украина, которые покинули топ-50. В частности, Украина опустилась на 53 место, по сравнению с 42 местом на начало 2018 года.

Первую строчку в свежем рейтинге сохранила Южная Корея, в то же время улучшения в области науки и образования в Германии привели к тому, что крупнейшая европейская экономика поднялась на две строчки и заняла 2 место. Топ-5 инновационных экономик по версии Bloomberg замыкают Финляндия, Швейцария и Израиль.

Фото: рейтинг (bloomberg.com)

Bloomberg Innovation Index уже седьмой год анализирует десятки критериев для оценки инновационных экономик, используя такие показатели, как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Напомним, ранее Украина вошла в рейтинг стран со средней опасностью для туристов.