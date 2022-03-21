UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина уничтожила три ударные армии РФ и одну воздушную, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

С начала войны России против Украины украинская сторона уничтожила три ударные армии противника и одну воздушную. То есть потери российской стороны можно оценить в четыре армии как оперативно-стратегические соединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

По его словам, по состоянию на 21 марта украинские войска уничтожили:

  • 11 батальонов танков
  • 34 батальона боевых бронированных машин
  • 5 дивизионов РСЗО
  • 17 дивизионов ствольной артиллерии
  • почти 5 авиаполков самолетов
  • 5 авиаполков вертолетов

"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - отметил Арестович.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск составляют почти 15 000 военных убитыми, почти 500 танков, 97 самолетов и более 120 вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины