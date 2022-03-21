Украина уничтожила три ударные армии РФ и одну воздушную, - Арестович

С начала войны России против Украины украинская сторона уничтожила три ударные армии противника и одну воздушную. То есть потери российской стороны можно оценить в четыре армии как оперативно-стратегические соединения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.
По его словам, по состоянию на 21 марта украинские войска уничтожили:
"Это в общей сложности составляет три комплекта ударных российских армий, как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную. Всего 4 армии из 10, которые есть у Российской Федерации", - отметил Арестович.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск составляют почти 15 000 военных убитыми, почти 500 танков, 97 самолетов и более 120 вертолетов.
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