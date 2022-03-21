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Україна знищила три ударні армії РФ і одну повітряну, - Арестович

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

З початку війни Росії проти України українська сторона знищила три ударні армії противника і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

За його словами, станом на 21 березня українські війська знищили:

  • 11 батальйонів танків
  • 34 батальйони бойових броньованих машин
  • 5 дивізіонів РСЗВ
  • 17 дивізіонів ствольної артилерії
  • майже 5 авіаполків літаків
  • 5 авіаполків вертольотів

"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього 4 армії з 10, які є у Російської Федерації", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російських військ становлять майже 15 000 військових убитими, майже 500 танків, 97 літаків і більше 120 вертольотів.

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Офіс президентаВійна Росії проти України