Україна знищила три ударні армії РФ і одну повітряну, - Арестович

З початку війни Росії проти України українська сторона знищила три ударні армії противника і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.
За його словами, станом на 21 березня українські війська знищили:
"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії і одну повітряну. Всього 4 армії з 10, які є у Російської Федерації", - зазначив Арестович.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російських військ становлять майже 15 000 військових убитими, майже 500 танків, 97 літаків і більше 120 вертольотів.
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