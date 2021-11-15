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Украина укрепляет границу с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой, - Кулеба

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью. Кроме того, украинская сторона координирует свои действия с Польшей и Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, в минувшее воскресенье руководители безопасности и оборонных структур Украины встретились в городе Луцке, что неподалеку от границы с Беларусью, и пригласили присоединиться послов из Польши и Литвы, потому что нужен коллективный ответ на ситуацию в Беларуси.

"Сегодня мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра. Три наши страны должны решать миграционный кризис сегодня, помня, что это не конец истории - Россия сделает что-то новое завтра. Три наши страны должны быть готовы к любым сценариям", - заявил Кулеба.

Он сообщил, что Украина сейчас укрепляет границу с Беларусью.

"Пока мы не видели приток мигрантов в нашу страну, что еще раз доказывает: этот миграционный кризис является искусственным, он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать вас, оказать давление и посеять раздор в ваших обществах вокруг путей урегулирования этого кризиса", - сказал Кулеба.

Напомним, в МВД сообщили, что будет, если мигранты из Беларуси прорвутся в Украину.

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БеларусьПольшаДмитрий Кулеба