Украина укрепляет границу с Беларусью и координирует свои действия с Польшей и Литвой, - Кулеба

По его словам, в минувшее воскресенье руководители безопасности и оборонных структур Украины встретились в городе Луцке, что неподалеку от границы с Беларусью, и пригласили присоединиться послов из Польши и Литвы, потому что нужен коллективный ответ на ситуацию в Беларуси.

"Сегодня мы были сфокусированы на искусственно созданном миграционном кризисе, но мы не можем знать, что случится завтра. Три наши страны должны решать миграционный кризис сегодня, помня, что это не конец истории - Россия сделает что-то новое завтра. Три наши страны должны быть готовы к любым сценариям", - заявил Кулеба.

Он сообщил, что Украина сейчас укрепляет границу с Беларусью.

"Пока мы не видели приток мигрантов в нашу страну, что еще раз доказывает: этот миграционный кризис является искусственным, он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать вас, оказать давление и посеять раздор в ваших обществах вокруг путей урегулирования этого кризиса", - сказал Кулеба.