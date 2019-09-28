Украина укрепила кредитный рейтинг по версии S&P

Международное кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня "В" с уровня "В-". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Правительственный портал".

Также рейтинг Украины вырос по национальной шкале до уровня "uaa" с "uabbb". Кроме того, агентство утвердило для Украины прогноз стабильный.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет.

"Экономика восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - передает сайт Кабмина.

Аналитики также положительно оценивают намерение правительства снять мораторий на продажу сельхозземель. Это поможет увеличить объемы иностранных инвестиций в Украину, что будет способствовать росту экономики.

"Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в реальном секторе будет расти и ограничения на движение капитала будет отменено", - отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по рост экономики Украины в 2019 году до 3,4%. Также улучшился прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3,1% до 3,2%. В 2021 году ожидается рост на 3,5%.