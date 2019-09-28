Україна зміцнила кредитний рейтинг за версією S&P

Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах до рівня "В" з рівня "В-". Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Урядовий портал".

Також рейтинг України підвищився за національною шкалою до рівня "uaА" з "uaВВB". Крім того, агентство затвердило для України прогноз стабільний.

Стабільний прогноз відображає сподівання агентства, що новий уряд України продовжить реалізовувати макроекономічні реформи, які проводились протягом останніх років.

"Економіка відновлюється та співвідношення державного боргу до ВВП знижується. Агентство зазначає, що Україні слід зберегти доступ до внутрішніх та міжнародних ринків капіталу, що дозволить країні здійснити погашення комерційних запозичень протягом 2020 року", - передає сайт Кабміну.

Аналітики також позитивно оцінюють намір уряду зняти мораторій на продаж сільгоспземель. Це допоможе збільшити обсяги іноземних інвестицій в Україну, що сприятиме зростанню економіки.

"Агентство також розглядає можливість підвищення суверенних рейтингів, якщо інфляція наблизиться до цільових показників НБУ, або якщо кредитування в реальному секторі зростатиме і обмеження на рух капіталу буде скасовано", - зазначили в прес-службі уряду.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз щодо зростання економіки України у 2019 році до 3,4%. Також покращився прогноз зростання реального ВВП України на 2020 рік з 3,1% до 3,2%. У 2021 році очікується зростання на 3,5%.