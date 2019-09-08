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Агентство Fitch улучшило прогноз по росту экономики Украины

Новости » Экономика    08.09.2019 - 14:28
Агентство Fitch улучшило прогноз по росту экономики Украины
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Экономика Украины будет расти, но значительно медленнее, чем запланировало новое правительство

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 3,4% (по сравнению с прогнозом 2,6% в марте т.г.). Об этом говорится в обзоре агентства.

Агентство также улучшило прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3,1% до 3,2%. В 2021 году ожидается рост на 3,5%.

Как отмечается в обзоре, повышению прогноза способствовал сильный рост на 4,6% во втором квартале 2019 года, обусловленный высоким внутренним спросом и ростом в сельскохозяйственном сектором благодаря хорошему урожаю зерна.

По прогнозам агентства, в 2020 году рост ВВП Украины будет несколько более умеренным (3,2%) из-за снижения потребительского импульса, нормализации показателей в сельскохозяйственном секторе и сокращения объемов транспортировки газа. Fitch ожидает, что неспособность достичь соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" повлияет на снижение доходов, но не приведет к энергетическому дефициту.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Как отметил премьер, правительство рассчитывает на рост ВВП Украины не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

Как сообщало РБК-Украина, международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2019 году и на 3,5% в 2020 году.

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