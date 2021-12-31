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Украина удерживает весь европейский фронт, - посол Эстонии

Автор: Ольга Белей

Украина, перед которой стоит вторая по величине военная держава в мире, Россия, в настоящее время удерживает весь европейский фронт. Поэтому оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве, сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве, сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. По его словам, Украина, перед которой стоит вторая по величине военная держава в мире, Россия, в настоящее время удерживает весь европейский фронт", - пишет издание.

При этом Кууск отметил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине.

"Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, у нее есть друзья даже в самые трудные времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас", - добавил он.

Посол напомнил, что "Украина - это страна, находящаяся в состоянии войны, и она вкладывает шесть процентов своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет".

"Украина теперь фактически выступает за всю западную демократию", - подчеркнул Кууск.

Напомним, Эстония намерена передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии.

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Эстония