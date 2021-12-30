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Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы, однако есть условие

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Четверг 30 декабря 2021 18:14
Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы, однако есть условие Фото: Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы, однако есть условие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство Эстонии намерено передать Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, сначала ей придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими", - заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.

По словам Куймета, Министерство обороны уже приняло решение о предоставлении вооружения Украине.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - добавил Куймет.

Впрочем, чтобы предоставить летальное вооружение, в первую очередь Эстонии придется получить разрешение на это от их производителя - США.

"В случае с гаубицами, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и это процесс мы уже начали с этими странами", - отметил Куймет.

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