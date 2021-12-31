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Україна утримує весь європейський фронт, - посол Естонії

Автор: Ольга Белей

Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава в світі, Росія, в даний час утримує весь європейський фронт. Тому збройова допомога Естонії Україні була дуже добре прийнята в Києві, сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Можлива збройова допомога Естонії Україні була дуже добре прийнята в Києві, сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск. За його словами, Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава в світі, Росія, в даний час утримує весь європейський фронт", - пише видання.

При цьому Кууск зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай необхідна Україні.

"Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, Це показує, що Україна не самотня, у неї є друзі навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу прямо зараз", - додав він.

Посол нагадав, що "Україна - це країна, яка перебуває в стані війни, і вона вкладає шість відсотків свого валового внутрішнього продукту в свій оборонний бюджет".

"Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію", - підкреслив Кууск.

Нагадаємо, Естонія має намір передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin і гаубиці. Втім, спочатку їй доведеться отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини.

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Естонія