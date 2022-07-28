Когда Украина ударит по Керченскому мосту: ответ Данилова
Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA.
"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано и не только в отношении этого объекта", - отметил он.
По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.
Напомним, в июне советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что Керченский мост обязательно будет разрушен. На фоне этих заявлений российские военные усилили охрану объекта.
Западные партнеры отмечают, что данный мост является законной целью для Украины, а в Москве угрожают нанести ответный "сокрушительный удар".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.