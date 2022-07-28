ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Когда Украина ударит по Керченскому мосту: ответ Данилова

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 21:13
Когда Украина ударит по Керченскому мосту: ответ Данилова Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA.

"В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание - все будет сделано и не только в отношении этого объекта", - отметил он.

По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

Напомним, в июне советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что Керченский мост обязательно будет разрушен. На фоне этих заявлений российские военные усилили охрану объекта.

Западные партнеры отмечают, что данный мост является законной целью для Украины, а в Москве угрожают нанести ответный "сокрушительный удар".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Керченский мост Алексей Данилов
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины