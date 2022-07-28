Коли Україна вдарить по Керченському мосту: відповідь Данілова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі NTA .

"У разі необхідності це рішення приймуть військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання - все буде зроблено і не тільки щодо цього об'єкта", - зазначив він.

За його словами, військовий успіх залежатиме від того, наскільки швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.