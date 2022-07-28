ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коли Україна вдарить по Керченському мосту: відповідь Данілова

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 липня 2022 21:13
Коли Україна вдарить по Керченському мосту: відповідь Данілова Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України вдарять по Керченському мосту, коли буде поставлено відповідне військове завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі NTA.

"У разі необхідності це рішення приймуть військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання - все буде зроблено і не тільки щодо цього об'єкта", - зазначив він.

За його словами, військовий успіх залежатиме від того, наскільки швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.

Нагадаємо, в червні радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, що Керченський міст обов'язково буде зруйновано. На тлі цих заяв російські військові посилили охорону об'єкта.

Західні партнери відзначають, що даний міст є законною метою для України, а в Москві погрожують завдати у відповідь "нищівного удару".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Керченский мост Олексій Данілов
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України