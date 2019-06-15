Украина U-20 - Южная Корея U-20: где смотреть матч

Где и когда начнется финал чемпионата мира 2019 среди молодежи
Молодежная сборная Украины, которая впервые в истории вышла в финал чемпионата мира для игроков до 20 лет, встретится с Южной Кореей. Букмекеры отдают предпочтение подопечным Александра Петракова.
15 июня 19:00
Лодзь, стадион "Видзев"
В субботу, 15 июня, сборная Украины по футболу U-20 проведет финальный матч чемпионата мира 2019 года против Южной Кореи U-20. Поединок пройдет в польском городе Лодзь на стадионе "Видзев".
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале UA:Перший. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
Дені фіналу #U20WC!— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) June 15, 2019
- Україна - Південна Корея
- 19:00
- UA:Перший#МиЗбірна #УкраїнаПівденнаКорея pic.twitter.com/e0xxSnhDYC
Напомним, ФИФА не смогла предоставить Украине дополнительные квоты на билеты на финальный поединок.