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Украина U-20 - Южная Корея U-20: где смотреть матч

Новости » Спорт    15.06.2019 - 12:08
Украина U-20 - Южная Корея U-20: где смотреть матч
Фото: игроки сборной Украины U-20 (ffu.ua)

Где и когда начнется финал чемпионата мира 2019 среди молодежи

Молодежная сборная Украины, которая впервые в истории вышла в финал чемпионата мира для игроков до 20 лет, встретится с Южной Кореей. Букмекеры отдают предпочтение подопечным Александра Петракова.

15 июня 19:00
Лодзь, стадион "Видзев"

 

В субботу, 15 июня, сборная Украины по футболу U-20 проведет финальный матч чемпионата мира 2019 года против Южной Кореи U-20. Поединок пройдет в польском городе Лодзь на стадионе "Видзев". 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале UA:Перший. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ФИФА не смогла предоставить Украине дополнительные квоты на билеты на финальный поединок.

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