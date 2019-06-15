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Україна U-20 - Південна Корея U-20: де дивитися матч

Новини » Спорт    15.06.2019 - 12:08
Україна U-20 - Південна Корея U-20: де дивитися матч
Фото: гравці збірної України U-20 (ffu.ua)

Де і коли розпочнеться фінал чемпіонату світу 2019 серед молоді

Молодіжна збірна України, яка вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу для гравців до 20 років, зустрінеться з Південною Кореєю. Букмекери віддають перевагу підопічним Олександра Петракова.

15 червня 19:00
Лодзь, стадіон "Відзев"

 

У суботу, 15 червня, збірна України з футболу U-20 проведе фінальний матч чемпіонату світу 2019 року проти Південної Кореї U-20. Поєдинок пройде в польському місті Лодзь на стадіоні "Відзев".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на каналі UA: Перший. Початок - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, ФІФА не змогла надати Україні додаткові квоти на квитки на фінальний поєдинок.

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