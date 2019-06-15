Україна U-20 - Південна Корея U-20: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться фінал чемпіонату світу 2019 серед молоді
Молодіжна збірна України, яка вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу для гравців до 20 років, зустрінеться з Південною Кореєю. Букмекери віддають перевагу підопічним Олександра Петракова.
15 червня 19:00
Лодзь, стадіон "Відзев"
У суботу, 15 червня, збірна України з футболу U-20 проведе фінальний матч чемпіонату світу 2019 року проти Південної Кореї U-20. Поєдинок пройде в польському місті Лодзь на стадіоні "Відзев".
У прямому ефірі гру можна буде подивитися на каналі UA: Перший. Початок - о 19:00 за київським часом.
Дені фіналу #U20WC!— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) June 15, 2019
- Україна - Південна Корея
- 19:00
- UA:Перший#МиЗбірна #УкраїнаПівденнаКорея pic.twitter.com/e0xxSnhDYC
Нагадаємо, ФІФА не змогла надати Україні додаткові квоти на квитки на фінальний поєдинок.