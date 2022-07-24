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Украина U-20 потерпела фиаско с Польшей и вылетела в Дивизион B Евробаскета

Фото: Поляки отбирают мяч у Льва Кошеватского (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Полным разгромом от сверстников из Польши завершила очередной "матч за жизнь" на чемпионате Европы баскетбольная сборная Украины U-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, 13-16 места

Польша U-20 – Украина U-20 – 95:59 (13:18, 28:12, 26:9, 28:20)

Украинская молодежка отлично начала и повела на старте встречи с преимуществом +6. За первую четверть поляки сумели лишь немного выровнять игру. Так что после первой 10-минутки "сине-желтые" выигрывали с разницей в пять пунктов.

А вот две следующие четверти стали настоящей катастрофой. В дебюте второй Польша U-20 мгновенно сравняла счет, а затем двумя рывками довела собственное преимущество перед большим перерывом к солидным цифрам – 41:30.

В третьей же 10-минутке Украина U-20 полностью расклеилась. Подопечные Виталия Степановского, видимо, установили антирекорд по потерям и неточным броскам (набрали всего 7 очков). Как следствие, отставание выросло до космических 28 пунктов.

В таких условиях финальный отрезок поединка превратился в формальность. В последней четверти украинцы сумели набрать 20 очков, но и этот показатель оказался меньше результата соперника (28). Итоговый же счет поставил крест на ожиданиях удержаться в дивизионе А...

В воскресенье, 24 июля, Украина U-20 проведет последний матч на турнире против чешской молодежки. Поединок призван определить главного неудачника европейского первенства-2022. Обе сборные уже гарантированно сыграют в Дивизионе B через год.

К слову, украинец Кащук будет судить матчи на взрослом чемпионате Европы-2022.

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