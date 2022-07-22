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Украинский арбитр будет судить Евробаскет-2022

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Пятница 22 июля 2022 17:18
Украинский арбитр будет судить Евробаскет-2022 Фото: Украинский арбитр Сергей Защук (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий баскетбольный чемпионат Европы будет иметь украинское представительство и в судейском корпусе благодаря Сергею Защуку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Proshuta.basketball.

44-летний рефери получил назначение на Евробаскет-2022. Он и еще 23 коллеги будут судить матчи чемпионата Европы в сентябре.

У Защука есть лицензия А и категория арбитра ФИБА. На международном уровне украинец уже работал на Кубке мира-2019. В этом году он судил матчи женского Евро-2022 U-20 в Дивизионе А, в том числе и финал.

Евробаскет-2022 состоится 1-18 сентября. Хозяевами турнира станут 4 страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Сборная Украины будет играть в группе C вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами.

Накануне украинская молодежка проиграла Словении первый матч за жизнь на чемпионате Европы в Черногории. 23 июля "сине-желтые" сыграют против сборной Польши U-20.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

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