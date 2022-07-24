Україна U-20 зазнала фіаско з Польщею і вилетіла в Дивізіон B Євробаскету

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, 13-16 місця

Польща U-20 – Україна U-20 – 95:59 (13:18, 28:12, 26:9, 28:20)

Українська молодіжка чудово розпочала й повела на старті зустрічі з перевагою +6. Упродовж першої чверті поляки зуміли лише трохи вирівняти гру. Тож після першої 10-хвилинки "синьо-жовті" перемагали з різницею у п'ять пунктів.

А ось дві наступні чверті стали справжньою катастрофою. У дебюті другої Польща U-20 блискавично зрівняла рахунок, а потім двома ривками довела власну перевагу перед великою перервою до солідної – 41:30.

У третій же 10-хвилинці Україна U-20 геть розклеїлася. Підопічні Віталія Степановського, либонь, встановили антирекорд із втрат і неточних кидків (набрали всього 7 очок). Як наслідок, відставання зросло до космічих 28-ми пунктів.

За таких умов фінальний відрізок поєдинку перетворився у формальність. В останній чверті українці зуміли набрати 20 очок, але й цей показник виявився меншим за результат суперника (28). Підсумковий же рахунок поставив хрест на сподіваннях втриматися у Дивізіоні А...

У неділю, 24 липня, Україна U-20 проведе останній матч на турнірі – проти чеської молодіжки. Поєдинок покликаний визначити головного невдаху європейської першості-2022. Обидві збірні вже гарантовано гратимуть у Дивізіоні B за рік.