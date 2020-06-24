Україна і Туреччина прискорять підготовку угоди про ЗВТ

Фото: Реджеп Ердоган і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сторони виходять на фіналізацію переговорів

Україна і Туреччина найближчим часом прискорять підготовку угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Відповідної домовленості досягли лідери Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що сьогодні Зеленський і Ердоган провели телефонну розмову. Сторони обговорили реалізацію домовленостей засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, яке відбулося 3 лютого в Києві.

"Голови держав погодилися прийняти додаткові заходи для фіналізації переговорів про укладення Угоди про вільну торгівлю, а також посилити роботу низки галузевих двосторонніх механізмів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на лютий 2020 року Україна і Туреччина погодили понад 95% положень угоди про ЗВТ; спочатку очікувалося, що зона вільної торгівлі почне працювати між країнами ще у 2018 році.

У травні 2020 року посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що переговорний процес щодо підписання Угоди про зону вільної торгівлі ще триває.

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Автор: РБК-Україна