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Украина и Турция продолжают работать над Соглашением о свободной торговле

Новости » Политика     17.05.2020 - 12:20
Украина и Турция продолжают работать над Соглашением о свободной торговле
Иллюстративное фото (Flagi.in.ua)

Обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией продолжается. Обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Businessweek Türkiye.

Как он сообщил, Киев и Анкара продолжают работать над Соглашением о ЗСТ оставаясь верными лозунгу "растем вместе". Кроме того, обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, адаптируясь к новым карантинным реалиям.

"Произошли и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - сказал Сибига.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в 2019 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 млрд долларов.

"Собственно мы работаем для того, чтобы не потерять такой динамики. В этом контексте мы также нашли взаимовыгодную формулу для перемещения грузов, которые перевозятся грузовиками, и играют важную роль в торговле между двумя странами." - добавил посол.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаТурцияпосолсвободная торговля
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