Украина и Турция продолжают работать над Соглашением о свободной торговле

Обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что переговорный процесс относительно подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией продолжается. Обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Businessweek Türkiye.
Как он сообщил, Киев и Анкара продолжают работать над Соглашением о ЗСТ оставаясь верными лозунгу "растем вместе". Кроме того, обе страны пытаются поддерживать динамику двусторонних отношений, адаптируясь к новым карантинным реалиям.
"Произошли и происходят встречи и обмен мнениями на всех уровнях от высшего до низшего. Мы обмениваемся мнениями для минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - сказал Сибига.
Вместе с тем, он подчеркнул, что в 2019 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 млрд долларов.
"Собственно мы работаем для того, чтобы не потерять такой динамики. В этом контексте мы также нашли взаимовыгодную формулу для перемещения грузов, которые перевозятся грузовиками, и играют важную роль в торговле между двумя странами." - добавил посол.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".
Автор: Андрей Козловский