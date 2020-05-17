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Україна та Туреччина продовжують працювати над Угодою про вільну торгівлю

Новини » Політика     17.05.2020 - 12:20
Україна та Туреччина продовжують працювати над Угодою про вільну торгівлю
Ілюстративне фото (Flagi.in.ua)

Обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччини Андрій Сибіга заявив, що переговорний процес щодо підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною продовжується. Обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Businessweek Türkiye.

Як він повідомив, Київ та Анкара продовжують працювати над Угоди про ЗВТ залишаючись вірними гаслу "зростаймо разом". Крім того, обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин, адаптуючись до нових карантинних реалій.

"Відбулися та відбуваються зустрічі та обмін думками на всіх рівнях від найвищого до нижчих. Ми обмінюємося думками для мінімізації негативних наслідків пандемії в економіці", - сказав Сибіга.

Разом з тим, він наголосив що у 2019 році товарообіг між нашими країнами збільшився на 22,3% у порівнянні з попереднім роком і досяг майже 5 млрд доларів.

"Власне ми працюємо для того, щоб не втратити такої динаміки. В цьому контексті ми також знайшли взаємовигідну формулу для переміщення вантажів, які перевозяться вантажівками, і відіграють важливу роль у торгівлі між двома країнами." - додав посол.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї про пришвидшення роботи над "промисловим безвізом".

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаТурцияпосолсвободная торговля
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