Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле. В Анкаре назвали дату

"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - заявил министр.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зенский анонсировал, что Киев и Анкара подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение ближайших двух дней.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину уже на этой неделе.