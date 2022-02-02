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Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле. В Анкаре назвали дату

Автор: Мария Кучерявец

Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января. Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра торговли Турции Мехмета Муша, которого цитирует Reuters.

"Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией", - заявил министр.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зенский анонсировал, что Киев и Анкара подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в течение ближайших двух дней.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину уже на этой неделе.

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Турция