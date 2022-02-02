RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю. В Анкарі назвали дату

Автор: Марія Кучерявець

Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 січня. Це відбудеться під час візиту турецького лідера Реджеп Таїпа Ердогана до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра торгівлі Туреччини Мехмета Муша, якого цитує Reuters.

"Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю в четвер, коли президент Тайіп Ердоган прибуде з візитом до Києва на тлі напруженості у відносинах між Україною та Росією", - заявив міністр.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зенський анонсував, що Київ та Анкара підпишуть угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) протягом найближчих двох днів.

Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну вже на цьому тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция