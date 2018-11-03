Україна і Туреччина підписали низку двосторонніх договорів

Фото: засідання (president.gov.ua)

Також ДК "Укроборонпром" і Державне агентство з питань оборонної промисловості Турецької Республіки підписали договір

Українська і турецька сторони на засіданні Стратегічної ради високого рівня в Стамбулі підписали низку важливих двосторонніх договорів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на адміністрацію українського президента.

Президенти Петро Порошенко і Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі підписали спільну заяву за результатами засідання, згідно з яким закріплюються основні домовленості глав держав, досягнуті в ході засідання ради, і определаются пріоритетні завдання у ключових сферах українсько-турецьких відносин.

Крім того, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів та голова Управління Турецького агентства співробітництва і координації Сердар Чам підписали Угоду про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки, яке спрямоване на створення правових основ для заснування Управлінням Турецького агентства співробітництва і координації Офісу координації програм в Україні

Також ДК "Укроборонпром" і Державне агентство з питань оборонної промисловості Турецької Республіки підписали договір, що визначає умови виконання зобов'язань між підприємствами оборонної промисловості Туреччини, зокрема в контексті регулювання порядку отримання банківських гарантій, необхідних для реалізації проектів у сфері оборонної промисловості

Також Україна і Туреччина прийняли рішення до кінця року завершити роботу щодо підписання угоди про Зону вільної торгівлі.