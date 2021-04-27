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Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве: что предусматривает документ

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 14:25
Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве: что предусматривает документ Фото: министр культуры Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве. В частности, документ предусматривает ослабление правил пересечения границы и запуск новых чартерных рейсов между странами.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах", - сообщил он.

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Турцией предусматривает:

  • усиление туристической безопасности, повышения качества туристических услуг и защиты прав туристов;
  • ослабление правил пересечения границы для поездок граждан обеих стран;
  • создание новых чартерных и регулярных рейсов между Украиной и Турцией;
  • возможность введения паспортов вакцинированных.

"Для Украины крайне важно углубление отраслевого сотрудничества с Турцией. Поэтому плодотворное сотрудничество между странами в сферах туризма и культуры продолжается", - подытожил министр.

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать сотрудничество с Турцией в сфере туризма. Планируется расширить морское и авиационное сообщение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом особенные условия для украинских туристов и взаимную поддержку стран.

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