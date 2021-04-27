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Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю: що передбачає документ

Новость на русском → Києв, Вівторок 27 квітня 2021 14:25
Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю: що передбачає документ Фото: міністр культури України Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю. Зокрема, документ передбачає ослаблення правил перетину кордону і запуск нових чартерних рейсів між країнами.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram.

"Міжнародні угоди варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим більше коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність в геополітичних поглядах", - повідомив він.

Меморандум про співпрацю між Україною та Туреччиною передбачає:

  • посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів;
  • послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн;
  • створення нових чартерних і регулярних рейсів між Україною і Туреччиною;
  • можливість введення паспортів вакцинованих.

"Для України вкрай важливо поглиблення галузевого співробітництва з Туреччиною. Тому плідна співпраця між країнами у сферах туризму та культури триває", - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль доручив активізувати співпраця з Туреччиною у сфері туризму. Планується розширити морське та авіаційне сполучення.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом особливі умови для українських туристів і взаємну підтримку країн.

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