Украина и Турция подписали договор о закупке дронов для ВСУ

Фото: дрон Bayraktar TB2 (из открытых источников)

Украина закупит турецкие ударные дроны Bayraktar TB2

Украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Makina" подписали договор о закупке ударных дронов Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска турецких ударных дронов Bayraktar TB2", - написал Порошенко.

Отмечается, что беспилотники Bayraktar TB2 могут использоваться для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Кроме того, Порошенко добавил, что данное соглашение между странами полностью отвечает стратегическому курсу Украины в НАТО, стандартам Альянса и открытого мирового рынка вооружения.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2019 году Украина сможет закупить до двадцати новых типов вооружений, которых ранее не было на вооружении Вооруженных сил.

Добавим, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что в 2019 году в Украину может поступить первая партия винтовок из Канады.