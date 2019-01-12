Україна та Туреччина підписали договір про закупівлю дронів для ЗСУ

Фото: дрон Bayraktar TB2 (з відкритих джерел)

Україна закупить турецькі ударні дрони Bayraktar TB2

Українська державна компанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія "Baykar Makina" підписали договір про закупівлю ударних дронів Bayraktar TB2 для Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Петра Порошенка у Facebook.

"Як ми і домовлялися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, підписано угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких дронів Bayraktar TB2", - написав Порошенко.

Зазначається, що безпілотники Bayraktar TB2 можуть використовуватися для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей.

Крім того, Порошенко додав, що дана угода між країнами повністю відповідає стратегічному курсу України до НАТО, стандартам Альянсу та відкритого світового ринку озброєння.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що в 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні Збройних сил.

Додамо, посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомляв, що в 2019 році в Україну може надійти перша партія гвинтівок з Канади.