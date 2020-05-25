Украина и Турция обсуждают возобновление авиасообщения и туристических путешествий

Фото: Turkish Airlines (wikimedia by Anna Zvereva.org)

По итогам встречи было договорено начать процедуры, связанные с возобновлением авиасообщения между Украиной и Турцией

Украина и Турция обсуждают возобновление авиационного сообщения и туристических путешествий. Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По итогам встречи было договорено начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами власти двух стран по туристическим путишествиям.

Также отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

В частности, обсуждались масштабные инфраструктурные проекты в Украине и строительство жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Напомним, турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила о планах возобновить междунанодные перелеты на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, ранее о планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.

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Автор: Виталина Благодатова