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Украина и Турция обсудили строительство тысячи квартир для крымских татар

Автор: Андрей Козловский

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников и посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые оставили свои дома из-за оккупации Крыма. В частности, планируют построить тысячу квартир.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как сообщается, проект строительства жилья для крымских татар предусматривает два этапа. На первом планируют построить 500 квартир в Херсонской, Николаевской и Киевской областях. На втором построят столько же квартир, однако локация будет определена после дополнительного изучения.

Кроме того, стороны обсудили визит Алексея Резникова в Турцию среди прочего с целью презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также визит посла на Донбасс в ближайшее время.

Напомним, в начале марта Украина презентовала Крымскую платформу членам ОБСЕ. Эта инициатива Украины должна стать международной площадкой для решения проблем жителей оккупированных территорий и деоккупации Крыма. В августе 2021 года в Киеве должен состояться первый саммит Крымской платформы.

Кроме того, в МИД говорили, что Крымская платформа будет фокусировать свою работу на пяти направлениях.

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