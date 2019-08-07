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Украина и Турция найдут способ заставить РФ уважать международное право, - Зеленский

Новости » Политика    07.08.2019 - 23:20
Украина и Турция найдут способ заставить РФ уважать международное право, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (president.gov.ua)

Эрдоган в ответ заявил, что никогда не признает аннексию Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно найдет механизм, чтобы заставить Россию отвечать за нарушение международного права. Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Офис президента.

В частности, одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели и в целом изменениям в ситуации в Черноморском регионе, Зеленский назвал Турцию.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политических узников Кремля", - заявил он в Анкаре 7 августа.

Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает "делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем".

Украинский президент также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины и пригласил на форум по этому вопросу, который пройдет осенью в Мариуполе.

Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для Анкары.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что его будет решена мирно, на принципах международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты", - добавил президент Турции.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что на законодательном уровне будет принято положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

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