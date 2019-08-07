Україна і Туреччина знайдуть спосіб змусити РФ поважати міжнародне право, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган (president.gov.ua)

Ердоган у відповідь заявив, що ніколи не визнає анексію Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково знайде механізм, аби змусити Росію відповідати за порушення міжнародного права. Як передає РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час зустрічі із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Офіс президента.

Зокрема, одним із партнерів, який може сприяти досягненню цієї мети та загалом змінам у ситуації в Чорноморському регіоні, Зеленський назвав Туреччину.

"Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля", - заявив він в Анкарі.

Зеленський додав, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує "робити все можливе й неможливе для повернення миру на Донбас дипломатичним шляхом".

Український президент також повідомив, що запросив турецьку сторону долучитися до відновлення інфраструктурних об’єктів на сході України та запросив на форум із цього питання, який пройде восени в Маріуполі.

Реджеп Таїп Ердоган зі свого боку підтвердив, що Туреччина не визнавала незаконної анексії Криму і не зробить цього. Він також наголосив, що захист прав, інтересів і збереження національної ідентичності кримських татар, перебування їх на батьківщині в Криму залишатиметься пріоритетом для Анкари.

"Ми бажаємо, щоб якомога швидше закінчився конфлікт на Донбасі. Ми віримо, що його буде розв’язано мирно, на засадах міжнародного права та територіальної цілісності України. Ми підтримуємо Мінський процес і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яку очолюють турецькі дипломати", - додав президент Туреччини.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що на законодавчому рівні буде прийняте положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.