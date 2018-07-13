Украина и Турция могут открыть совместный центр по изготовлению дронов и беспилотников

Центр могут создать при участии предприятий госконцерна "Укроборонпром"

Украина и Турция изучают возможность открытия совместного центра по изготовлению дронов и беспилотников. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе визита первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского на предприятие Баснописец Макина (Турция), сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, указанное предприятие специализируется на производстве беспилотных систем.

Так, в рамках визита представитель СНБО провел переговоры о возможности поставки беспилотников в Украину, поскольку, по словам Гладковского, украинская армия нуждается в беспилотниках для проведения разведывательных миссий, а также для координирования артогня и поражения бронетехники противника.

"Стороны дополнительно изучили возможность открытия совместного центра разработки и изготовления дронов с усовершенствованными характеристиками, в частности, производство многофункционального беспилотного летательного аппарата HALE", - говорится в сообщении.

По словам представителя СНБО, указанный беспилотник может использоваться, в частности, для внешних рынков.

Как сообщается, указанный центр могут создать при участии предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность совместного производства бронетехники с Таиландом.