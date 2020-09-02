Украина и Турция готовы перезагрузить переговоры о ЗСТ, - Петрашко

Целью Украины и Турции являются перезагрузка переговоров и взаимовыгодное решение по зоне свободной торговли. Это даст толчок к увеличению торгового оборота в 10 млрд долларов США.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по итогам телефонного разговора с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан, сообщает Минэкономики в Facebook.

Одним из важных вопросов во время разговора стало обсуждение повышения тарифов Турцией в пределах ее возможностей в ВТО и негативное влияние такого шага на украинские компании.

Стороны согласились, что одним из вариантов урегулирования ситуации является совместная выработка оптимальной тарифной предложения и заключения Соглашения о свободной торговле.

В ближайшее время торговый представитель Украины и заместитель министра Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций с переговорщиком с турецкой стороны.

Министры также договорились провести личные официальные переговоры для нахождения комплексного решения проблем двусторонней торговли в рамках будущей ЗСТ.

Напомним, по состоянию на февраль 2020 года Украина и Турция согласовали более 95% положений соглашения о ЗСТ.

Ранее РБК-Украина писало, что во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев стороны договорились ускорить подготовку соглашения о ЗСТ.