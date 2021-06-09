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Украина и Турция договорились возобновить дружеские визиты кораблей

Автор: Мария Кучерявец

Украина и Турция договорились скоординировано нести службу на участках Черного моря. В частности, проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям и восстановить дружеские визиты кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Указано, что вопрос угроз и вызовов безопасности мореплавания в Черноморском регионе были обсуждены во время встречи командующего Береговой охраны Турции контр-адмирала Ахмета Кендира с головой Госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

"Проанализировав состояние сотрудничества ... стороны договорились скоординировано нести службу на своих морских участках Черного моря, проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям и восстановить дружеские визиты кораблей", - говорится в сообщении.

Глава Госпогранслужбы отметил, что сотрудничество с Береговой охраной Турции было и остается стратегически важным. Поэтому выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление партнерских отношений.

"Наше сотрудничество вносит важный вклад в дело стабилизации ситуации в регионе ... Я убежден, что наши отношения между службами тоже будут только углубляться", - отметил в свою очередь Ахмет Кендир.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Турция подписали меморандум о сотрудничестве. В частности, документ предусматривает ослабление правил пересечения границы и запуск новых чартерных рейсов между странами.

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