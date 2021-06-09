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Україна і Туреччина домовилися відновити дружні візити кораблів

Автор: Марія Кучерявець

Україна і Туреччина домовилися координовано нести службу ділянках Чорного моря. Зокрема, проводити спільні навчання з пошуково-рятувальних операцій та відновити дружні візити кораблів.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначено, що питання загроз та викликів безпеці мореплавства у Чорноморському регіоні були обговорені під час зустрічі командувача Берегової охорони Туреччини контр-адмірала Ахмета Кендіра з головою Держприкордонслужби України Сергієм Дейнеко.

"Проаналізувавши стан співробітництва ... сторони домовилися координовано нести службу на своїх морських ділянках Чорного моря, проводити спільні навчання з пошуково-рятувальних операцій та відновити дружні візити кораблів", - йдеться у повідомленні.

Очільник Держприкордонслужби наголосив, що співпраця з Береговою охороною Туреччини була і залишається стратегічно важливою. Тому висловив надію про подальше співробітництво і зміцнення партнерських відносин.

"Наша співпраця робить важливий внесок в справу стабілізації ситуації в регіоні...Я переконаний, що наші відносини між службами теж будуть тільки поглиблюватися", - зазначив у свою чергу Ахмет Кендір.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю. Зокрема, документ передбачає ослаблення правил перетину кордону і запуск нових чартерних рейсів між країнами.

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