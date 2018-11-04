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Україна та Туреччина домовилися про посилення міжрегіональної співпраці

Новини » Економіка    04.11.2018 - 03:45
Фото: на зустрічі у Стамбулі (facebook.com/Геннадій Зубко)
Фото: на зустрічі у Стамбулі (facebook.com/Геннадій Зубко)

На зустрічі з міністром торгівлі Туреччини представники України також обговорили збільшення товарообігу між країнами

У Стамбулі представники України та Туреччини домовилися про посилення міжрегіональної співпраці та збільшення товарообігу між країнами. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко у Facebook, передає РБК-Україна.

Переговори Зубка та першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва з міністром торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан відбулися в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки.

"Проговорили питання збільшення товарообігу між Україною та Туреччиною та залучення інвестицій; залучення турецьких технологій у переробку в АПК та інфраструктуру. А також посилення міжрегіонального співробітництва, налагодження горизонтальних торгово-економічних зв’язків між регіонами України та Туреччини", - зазначив Зубко.

Він уточнив, що наразі підписано 32 угоди про співробітництво між адміністративно-територіальними одиницями країн.

Віце-прем’єр також розповів, що Туреччина увійшла до топ-10 іноземних інвесторів в Україну, а товарообіг товарами між Україною та Туреччиною за січень-липень 2018 року збільшився майже на 16% і становив 2,411 млрд доларів, а товарообіг послугами зріс на 18,6% та становив 267,3 млн доларів.

Нагадаємо, українська і турецька сторони на засіданні Стратегічної ради високого рівня в Стамбулі підписали низку важливих двосторонніх договорів.

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