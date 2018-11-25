Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)

Гройсман встретился с конгрессменом Сандером Левином

Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Правительственного портала".

Так, Гройсман встретился с конгрессменом Сандером Левином, который в течение последних десятилетий был активным лоббистом интересов Украины.

"Украина ценит вклад Соединенных Штатов Америки в вопросе признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа", - сказал Гройсман.

Отмечено, что Левин осуждал Голодомор 1932-1933 годов в Украине и выступал за признание его геноцидом украинского. 24 ноября, он приехал почтить память погибших и принял участие в траурных мероприятиях.

"Я благодарен за Вашу позицию. Знаю и глубоко ценю Ваши многолетние неустанные усилия по распространению правды о Голодоморе и признания этого преступления геноцидом украинского народа", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. С каждым годом расширяется круг стран, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа.