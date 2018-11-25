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Україна цінує внесок США у питанні визнання Голодомору геноцидом українського народу, - Гройсман

Новини » Політика    25.11.2018 - 03:19
Україна цінує внесок США у питанні визнання Голодомору геноцидом українського народу, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Гройсман зустрівся з конгресменом Сандером Левіним

Україна цінує внесок США у питанні визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Урядового порталу".

Так, Гройсман зустрівся з конгресменом Сандером Левіним, який протягом останніх десятиліть був активним лобістом інтересів України.

"Україна цінує внесок Сполучених Штатів Америки в питанні визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу", - сказав Гройсман.

Зазначено, що Левін засуджував Голодомор 1932-1933 років в Україні та виступав за визнання його геноцидом українського. 24 листопада, він приїхав вшанувати пам'ять загиблих і взяв участь у жалобних заходах.

"Я вдячний за Вашу позицію. Знаю і глибоко ціную Ваші багаторічні невтомні зусилля по поширенню правди про Голодомор і визнання цього злочину геноцидом українського народу", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. З кожним роком розширюється коло країн, які визнають Голодомор геноцидом українського народу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВолодимир ГройсманГолодомор
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