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Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в Twitter

Новости » Политика    10.01.2019 - 20:44
Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в Twitter
Иллюстративное фото (flickr.com/Tom Raftery)

Соответствующее обращение направили в службу поддержку Twitter

Министерство иностранных дел Украины направило жалобу в службу поддержки социальной сети Twitter с требованием заблокировать аккаунт Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.

В украинском МИД назвали недопустимым предоставление странице МИД РФ в Крыму статуса официальной.

"Мы отправили официальную жалобу в службу поддержки Twitter. Совершенно недопустимо ставить так называемым МИД России в оккупированном Крыму голубую галочку! Россия незаконно аннексировала Крым, военизировала его и совершала грубые нарушения прав человека. Twitter должен заблокировать этот аккаунт!", - говорится в сообщении.

Украина требует заблокировать страницу МИД РФ в Крыму в TwitterРанее в МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с Крымом. Украинские дипломаты отметили, что возведение Россией у админграницы с материковой частью Украины 60-километрового забора в аннексированом Крыму не изменит статус полуострова.

РБК-Украина сообщало, что посольство Украины в Италии просит Министерство иностранных дел Италии и Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности Confindustria принять меры относительно итальянских компаний, которые поставляли оборудование на завод агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированый РФ Крым.

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